Bölge kriz yönetimi, bölge ülkelerinin elinde olmalı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Umman Kralı Heysem bin Tarık ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni kral döneminde İran-Umman ilişkilerinin daha da artmasını umduklarını söyledi.

Bölge ve dünyanın korona salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğine dikkati çeken Ruhani, bütün ülkelerin bu hastalıkla mücadele için iş birliği yapması gerektiğini ifade ederek, İran'ın bu konudaki deneyimlerini dost ve komşu ülke Umman'a aktarmaya sıcak baktığını kaydetti.

Son aylarda ikili ticaret hacminde artışa tanıklık ettiklerinin altını çizen Ruhani, 'İran doğalgazının Umman'a nakledilmesi ve Umman'ın Çabahar Limanı'na yatırım yapması gibi konular başta olmak üzere iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların bir an önce yürürlüğe girmesini hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Umman hükümetine İran tarafından ilan edilen Hürmüz Barış Girişimi konusunda verdiği destekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Ruhani, 'Son yıllarda bölgede savaş ve kan akmanın önüne geçmeye çalıştık ve kıtlık ve yıkıma neden olan Yemen savaşının da durdurulması için çaba göstermeliyiz' ifadesine yer verdi.

Bölgenin her türlü savaştan uzak durması için çaba sarfetmeliyiz

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin çok iyi ve samimi olduğuna işaret ederek, 'İlişkilerimiz köklüdür ve daha önceki kralımız döneminde olduğu gibi İran-Umman ilişkileri devam edecek' dedi.

İki ülkenin bütün düzeylerdeki ilişkilerinin derinleştirilmesi gerektiğini belirten Umman Krlı, İran'ın bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik gösterdiği çabalara teşekkür ederek, 'Hepimiz bölgede her türlü savaşın ve beklenmeyen olayların çıkmaması için gayret sarfetmeliyiz' diye ekledi.