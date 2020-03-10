Laricani, Kuveyt ve Ummanlı meslektaşları ile İran'da korona virüsünün önlenmesi için istişarelerde bulundu

İran'ın korona virüsünün yayılmasıyla mücadele etmek için aldığı önlemleri açıklayan Laricani, ’Bu alanda daha fazla bölgesel iş birliği ve deneyim paylaşımı, virüsün yayılmasını önleyebilir’ dedi.

Laricani bölgedeki gelişmelere ve krizlere atıfta bulunarak, İslam ülkeleri arasında sürekli siyasi diyalog ve istişarelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kuveyt Parlamento Başkanı Marzuk Ali El-Ganim de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, korona virüsü ile mücadeleye hazır olduklarını ifade ederek, ‘Komşu ülkeler arasında ekipman sağlanması ve kapsamlı iş birliği, virüsün ortadan kaldırılmasını hızlandırmaya yardımcı olacaktır’ diye belirtti.

Umman Parlamento Başkanı Halit Bin Hilal El-Mamuli de iki ülke arasında bölgesel gelişmeler, bölgede güvenlik ve sürdürülebilir istikrarın sağlanması ve korona virüsü ile mücadelede sürekli işbirliği ihtiyacının vurgulanması gerektiğini dile getirdi.

Aralık ayının sonundan beri Çin'in Vuhan kentine yayılmaya başlayan korona virüsü, halihazırda yaklaşık 100 ülkeye yayılmış durumda. Virüs, Şubat ayının ortalarında iki Kumlu vatandaşın testlerinin pozitif çıkması ile İran'a sıçradı.

Dün, Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 7161'e yükseldiğini, 2394 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.