İran-Arap ülkeleri ticaret hacmi 22 milyar dolar

İran'ın bu ülkelere yaptığı 22 milyar dolarlık ticaret hacminden 12 milyar dolar 500 milyon dolarının ihracat olduğunu belirten Pilten, bu ülkelerden yaklaşık 9 milyar dolar değerinde mal ithal edildiğini söyledi.

İhracatta Irak'ın yaklaşık 9 milyar dolar ile birinci sırada olduğnuu dile getiren Pilten, 2,5 milyar dolar ile BAE, 450 milyon dolar ile Umman, 200 milyon dolar ile Katar, 180 milyon dolar ile Kuveyt ve 160 milyon dolar ile Suriye, 30 milyon dolar ile Lübnan, 21 milyon dolar ile Ürdün ve 10 milyon dolar ile Bahreyn'in'nin bu ülkeyi izlediğini vurguladı.

Pilten 'İthalat açısından BAE 8,7 milyar dolar ile ilk sırada yer alırken, 167 milyon dolar ile Umman, 131 milyon dolar ile Irak, 21 milyon dolar ile Ürdün, 18 milyon dolar ile Lübnan, 12 milyon dolar ile Katar, 11 milyon dolar ile Suriye ve Bahreyn 2 milyon dolar ile sonraki sıralarda yer alıyor’ dedi.

Pilten, ‘İran ve Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkileri 2019 yılında kesildi ve iki ülke arasında neredeyse hiç doğrudan ticaret yapılmadı’ diye ekledi.

2019 yılında yayınlanan istatistiklere göre, söz konusu ülkeler arasında BAE, İran'ın dış ticareti yaptığı ülkeler arasında ikinci sırada yer alırkenü Irak 4., Umman 18., Katar 34., Kuveyt 39., Suriye 41., Lübnan 62., Ürdün 63. ve Bahreyn 88. sırada yer almaktalar.