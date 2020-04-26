Dışişleri Bakanı Zarif, BAE, Umman ve Irak dışişleri bakanları ile son bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BAE2'lı, Iraklı ve Ummanlı mevkidaşlarına Ramazan ayını tebrik ederek, meslektaşlarıyla korona salgını ile mücadelenin yanı sıra diğer ilgi alanlarını görüştü.

Zarif ayrıca özellikle ikili ilişkiler başta olmak üzere mevkidaşlarıyla bölgedeki son siyasi gelişmeleri ve korona ile mücadeleyi masaya yatırdı.

Daha önce de Twitter hesabından Arapça açıklamada bulunan Zarif, 'Bütün zamanlarda İslam ümmeti ile dünya halklarının mutluluk içinde yaşamasını umuyorum' dedi.

Bu kutsal ayda bütün müslümanlara Allah'tan mutluluk ve başarı dileyen Zarif, 'Umarım müminler bu ayda daha çok birbirine kenetlenir. Ayrıca tüm dünyada güvenlik, barış, adalet ve eşitliğin yayılmasını umuyorum' diye ekledi.

Fars Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerle bazı Arap ülkeleri, Cuma gününun Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti. Ancak İran ve Irak gibi ülkelerde Cumartesi Ramazan'ın ilk günü ilan edildi.