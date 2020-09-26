İran ve Irak dışişleri bakanları bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Muhamme Cevad Zarif ile görüştü.

Fuad Hüseyin'in Zarif'e ilaveten diğer İranlı yetkililerle görüşerek fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Iraklı yetkilinin iki gün sürecek ve diğer İranlı yetkililerle bir araya gelecek bu ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Ağustos ayında Tahran ziyaretinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması konusunu ele alacağı ifade edildi.

Hüseyin Tahran'da ayrıca İran-Irak arasındaki çeşitli sektörlerdeki işbirliği ile bölgesel gelişmeleri masaya yatıracak.

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