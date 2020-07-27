Kazımi'nin İran ziyareti dış ilişkileri güçlendirmek içindi

Resmi Irak haber ajansına göre, İbadi, ‘Kazemi'nin İran ziyareti, eski başbakanların İran'a yaptığı ziyaretleri tamamlayıcı nitelikteydi ve Amacı Irak'ın en yüksek çıkarlarına odaklanmak ve medeniyetinin ve tarihinin derinliğini dış ilişkilerini güçlendirmek için kullanmaktır’ifadesini kullandı.

İbadi, elebadi Irak'ın bölgesel ve uluslararası bir rol oynamaya çalıştığını ve ABD, İran ve Suudi Arabistan ile iyi ve orantılı ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Irak'taki el-Nasr Koalisyonu Başkanı Bağdat'ın uluslararası ilişkilerinde bir denge kurması ve çatışmalardan uzak durması gerektiğini söyledi; Çünkü bu sadece Irak'ın değil, aynı zamanda bölgenin de yararınadır’diyerek ‘Mustafa Kazimi'nin İran'ı ziyareti ve diğer komşu ülkelere veya bölgeye seyahat etme kararı Irak'ın bağımsızlığını, Irak'ın çıkarlarının ve ortak çıkarlarının barış ve güvenlik yoluyla gerçekleştirilmesi ve çatışmanın önlenmesi için bir fırsat’diye belirtti.

Irak Eski Başbakanı, ‘İran'ın uluslararası yaptırımlar altında olduğu göz önüne alındığında, Irak'ın İran ile ilişkileri geliştirmek için iyi bir fırsatı var ;Karşılıklı çıkarlara ve egemenliğe saygıya dayalı ilişkiler’diye ekledi.

Kazemi ilk yurtdışı gezisinde geçen hafta Salı günü üst düzey bir heyete başkanlık ederek Tahran'a seyahat etti ve İslam İnkilabı Rehberi ve cumhurBaşkan da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya geldi.Bu Mustafa Kazimi'nin Irak Başbakanı seçilmesinden bu yana ilk yurtdışı gezisidir.