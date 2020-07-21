İran, bağımsız ve güçlü Irak istemekte ve Amerika güçlü Irak’ın düşmanıdır

Tahran’da temaslarda bulunan Irak Başbakanı Mustafa Elkazımi ile görüşen Ayetullah Hamenei, İran’ın hiçbir zaman Irak içişlerine karışmak istemediğini ve istemeyeceğini belirterek, İran’ın Irak hükumetinin zayıflatması herşeye karşı olduğunu söyledi.

Amerikaa’nın Irak ile ilgili görüşlerinin İran’ı tam tersi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, Amerika’nın kelimenin tam anlamıyla düşman olduğunu ve güçlü, bağımsız ve çoğunluk hükümeti istemediğini söyledi.

Amerika için Irak’ın başbakanının kim olmasının önem taşımadığını ifade eden Ayetullah Amerika’ın Saddam sonrası atadığı Paul Bermer gibi bir yönetimini istediğini söyledi.

İran’ın Amerika ile Irak ilişkilerine karışmadığını ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’Bizim Iraklı dostlarımızdan beklentimiz, Amerika’yı tanımaları ve varlığının tahrip, yıkım ve yozlaşma sebebi olduğunu bilmeleridir. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’ İran beklentisi, Irak devleti, milleti ve meclisinin Amerikalıları ihraç kararının uygulanmasıdır zira onların varlığı istikrarsızlık sebebidir. ‘’ dedi.

Amerika’nın General Süleymani ve Ebu Mehdi Elmühendis’in terörünün onların varlığının sonuçlarından biri olarak sayan Ayetullah Hamenei, Irak Başbakanına hitaben, ‘’ Onlar sizin misafirinizi sizin evinizde öldürdüler ve açıkça bu cinayete itiraf ettiler, bu küçük bir olay değildir. ‘’ dedi.

İran’ın bu konuyu hiçbir zaman unutmayacağını ve karşı darbe indireceğini ifade eden Ayetullah Hamenei, İran’ın Elkazımi hükümetine desteğine vurgu yaparak, ‘’ Akıl, din ve tecrübe İran-Irak ilişkilerinin tüm alanlarda daa fazla artmasını gerektirir. ‘’ dedi.

İran-Irak ilişkilerinin artmasının Amerika başta olmak üzere muhalifleri olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, Amerika’dan hiçbir şekilde çekinilmemesi gerektiğini söyledi.

Elkazımi de görüşmede Ayetullah Hamenei ile görüşmesini kendisi için büyük bir saadet olarak nitelendirerek, İran’ın özellikle IŞİD ile mücadeledeki desteklerine işaretle Irak halkının bu destekleri hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

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2012