İran ve Irak halkları arasındaki derin bağ, iki ülkenin imzaladığı anlaşmaların uygulanmasını desteklemektedir

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüşen Ruhani, Kazımi'ye Kurban Bayramı'nı tebrik ettikten sonra, onun Tahran ziyaretini yapıcı olarak nitelendirerek, 'Bu ziyaret ve onun sonucunda varılan anlaşmalar, ikili ilişkilerde olumlu ve ileriye dönük gelişmelere sebebiyet verecektir' diye konuştu.

İran ve Irak halkları arasındaki derin bağın iki ülkenin imzaladığı anlaşmaların uygulanmasını desteklediğini kaydeden Ruhani, 'Tahran ve Bağdat üst düzey yetkililerinin kesin ve ciddi kararlılık ve çabası ile taraflar, ikili ilişkilerin gelişmesinin önündeki tüm sorun ve zorlukları bertaraf edebilir' değerlendirmesinde bulundu.

İran-Irak demiryolu hattının bağlanması ile ikili ilişkilerde yeni ve ciddi bir canlanmanın başlanmasına tanık olacaklarını dile getiren Ruhani, İran'ın Irak'ın bölgenin hassas koşullarında önemli rol oynamasına sıcak baktığının altını çizerek, 'İran'ın iradesi, bölgede tam istikrarın sağlanmasına yöneliktir ve bu doğrultuda tüm taahhütlerimize bağlıyız. Maalesef ABD, İran'a karşı yeni bir komplo kurarak ve yolcu uçağımızı taciz ederek, yanlış bir mesaj vermektedir' diye vurguladı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'Kuşkusuz zat-ı alinizin destekleri ve iki ülke yetkililerinin ciddi ve samimi iş birliği sayesinde ikili ilişkiler, en üstün aşamasına yükselebilir ve yapıcı ve olumlu iş birliğinin temellerini atabiliriz' dedi.

İran ziyareti dönüşünün hemen ardından ortak projelerin uygulanması için komiteler kurulduğuna işaret eden Kazımi, 'Iraklı yetkililerin iradesi, İran'la ilişkilerin gelişmeinin önünde bulunan engel ve sorunları gidermeye dönüktür ve İran-Irak demiryolu hattının iki ülke ilişkilerinin simgesi olarak bir an önce hayata geçmesinden yanayız. Irak'ın ilkesel politilası, bölgede tansiyonun düşmesi ve istikrarın artması doğrultusunda ve olumlu rolün ifası için İranlı kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz' diye ekledi.

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