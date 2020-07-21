Şemhani: Bölge ve Irak’ta istikrarsızlığın kökeni Amerika’nın gayrı meşru varlığıdır

İran’ı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa Elkazımi ile görüşen Şemhani, İran’ın stratejik politikasının Irak devletinin egemenliğini korumak olduğunu belirterek, İran’ın Irakla ilişkilerini korumada azmine vurgu yaptı.

Şemhani, Irak hükümetinin sınırladaki güvenliğin arttırması için yaptıklarına değinen Şemhani, iki ülkenin özellikle ekonomik alandaki anlaşmalarının uygulanmasının iki milletin yararına olacağını söyledi.

Şemhani, bölgedeki istikrarsızlık ve terörizm krizinin çözümünün yabancı ülkelerinin müdahalesi olmadan tüm bölge ülkelerinin işbirliği ve birlikteliği ile mümkün olduğunu söyledi.

Elkazımi de İran’ın ülkesine zor zamanlarda özellikle IŞİD ile mücadelede verdiği desteği ve bu yolda verilen şehitleri unutmayacağını söyledi.

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2012