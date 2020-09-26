Dışişleri Bakanlığı: Sorumlu halklar, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyayı desteklemeli

Dünya Nükleer Silahların İmha Günü dolayısıyla twitter hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanlığı, 'Dünya Nükleer Silahların İmha Günü, uluslararası toplumun bir kez daha nükleer silahsızlanmayı öncelik olarak gördüğüne bağlılığını vurgulaması için bir fırsattır. Hiçbir ülkenin kitle imha silahına sahip olmadığı barışçıl ve güvenli bir dünyaya inanıyoruz' paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

'Dünya Nükleer Silahların İmha Günü, her türlü kitle imha silahlarına karşı çıkışımızı biz kez daha belirtmemiz için bir fırsattır. Maaelef ABD rejimi uluslrarası anlaşmalara önem vermeyerek ve yeni nükleer silahların üretimine çalışarak, dünyayı yeni silah yarışına yaklaşmıştır.

Bölgemizde ise İsrail rejimi onlarca nükleer başlık taşıyan füzeleri ile barış ve güvenlik için hala en büyük tehdit olmaya devam etmekte ve ABD'nin desteği sayesinde Ortadoğu'nun nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgeye dönüşmesini engellemektedir. Sorumlu halklar, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyayı desteklemeli.'

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