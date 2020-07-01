Kalibaf'tan İsrail rejiminin eylemleri ile ilgili uluslararası kurumların başkanlarına mektup

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Gabriela Cuevas Barron, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği genel Sekreteri Muhammed Kureyşi Niyas, Asya Parlamentolar Kurulu Genel Sekreteri Muhammedrıza Mecidi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el-Usaymin'e gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda, İslami Şura Meclisi'nin İsrail rejiminin işgalcilik, kışkırtıcı, yasa dışı ve uluslararası barış ve güvenliğini ihlal eden eylemlerine karşı koyduğunu ve mazlum Filistin halkının haklarını desteklediğini vurguladı..

Kalibaf mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

'İnsan haklarının temel ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda belirtilen amaç ve ilkelere dayanarak, İsrail rejiminin düşmanca ve yayılmacı politikalarını hızla durdurmak için gerekli önlemler, pratik bağlılık ve somut adımlar atılmalıdır.

Bildiğiniz gibi, Kudüs'ü işgal eden rejim, şu anda uluslararası toplumun koronavirüs krizi ile boğuştuğu bu koşullarda, yayılmacı politikalarını ve işgal planlarını yoğunlaştırmanın devamında BM kararları ile siyasi, parlamenter ve kamuoyunun karşı çıkmasına rağmen, Batı Şeria'nın bazı bölgelerini işgal altındaki Filistin topraklarına ilhak etmeye çalışıyor.'

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