Baharvend: Amerika ve İsrail, İran’ı yatırım için istirarsız olduğunu göstermeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri’nin Dışişleri Bakanlığı üst düzey müdürleri ile yapılan toplantıda konuşan Baharvend, son yıllarda hukuki konularda İran’ın başarılı olduğunu belirtti.

Ekonomik gelişme unsurlarının kendi içinde ekonomik olmadıklarını ifade eden Baharvend, bunların insan haklarını geliştirem, kannunlar, adaletli mahkemeler olduğunu belirterek, yozlaşmayla mücadelede sadece cezaların söylenmemesi afların ve teşviklerin de belirtilmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası konuların İran içişlerine etki ettiğini ifade eden Baharvend, uluslararası konulara değer verilmesi gerektiğini belirterek, tüm uygulamalarda İran ve İranlıların menfaatinin gözönünde alınması gerektiğini söyledi.

Diplomasinin eşi olmadığını ifade eden Baharvend, İran diplomasi kurumuna yardımcı olan kurum olması durumunda bunun anlamının bu kurumun diplomasi kurumunun yerine geçtiği olmadığını söyledi.

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2012