Rus diplomat: ABD müttefikleri, Trump yönetiminin politikalarından bezmişlerdir

Rusya- Arap Ülkeleri Dostluk Derneği Başkanı Matuzov, İRNA'ya verdiği röportajda, ABD'nin BMGK'deki başarısızlığını, Trump için başkanlık seçimi kampanyasında 'büyük bir yenilgi' olarak nitelendirerek, 'Trump, her nasılsa bu yenilgiyi telafi etmete çalışıyor' diye konuştu.

Bu başarısızlığın ABD diplomasi mekanizmasının işlevsiz olmasından kaynaklandığına dikkati çekeb Matuzov, ABD diplomatlarının zaafının bu ülkenin halihazırda uluslararası izolasyonuna neden olduğunu kaydettii.

Trump yönetiminin dış politikadaki peş peşe yenilgilerinin uluslararası toplum için önemli mesajlar içerdiğinin altını çizen Matuzov, 'Bu tür yenilgiler, ABD'nin artık tek taraflı politikatı dünya meseleleri üzerine kullanması konusunda uygulayamadığını gözler önüne sermektedir. Dünya liderleri ve hatta ABD'nin yakın müttefikleri, bu ülkenin diğer ülkelerin çıkarlarına ilgi göstermemesinden usanmış ve her nasılsa ABD'nin politikalarından memnuniyetsizliklerini dile getirmeye çalışıyorlar' diye ekledi.

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