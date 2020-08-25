Savunma Bakanı, Tahran-Moskova savunma iş birliğinde yeni sayfanın açıldığını duyurdu

Resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Moskova'da bulunan ve bu ziyaret kapsamında Rus meslektaşı ile bir araya gelen General Hatemi, Rusya 24 televizyon kanalına röportaj verdi.

İran'ın gelecekte Rusya askeri fuarlarına katılarak ürünlerini görücüye çıkaracağına değinen General Hatemi, '17 Ekim'de İran'a yönelik uygulanan silah ambargosunun son bulmasının ardından İran ile Rusya, yeni anlaşmalara imza atma ihtiyacını duyacak ve ikili ilişkiler gelişecektir. Bundan sonra imkan ve güçlerimiz konusunda fikir alışverişinde bulunacağız' diye konuştu.

General Hatemi, 'Rus yapımı S-200 ve S-300 hava savunma sistemlerine sahibiz ve S-400 hava savunma sistemini satın almak için de anlaşarak sonuca varmamız gerekmektedir' diye kaydetti.

İran, Türkiye ve Rusya arasında Astana Süreci çerçevesinde yürütülerin iş birliğinin çok değerli olduğunun altını çizen General Hatemi, 'Bu sayede teröristleri durdurarak imha ettik' diye ekledi.

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