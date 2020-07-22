Putin'le güvenli şekilde bir saat konuştum

Dün yaptığı Moskova ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Zarif, 'Rus meslektaşım Sergey Lavrov'la iyi bir görüşme yaptık ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le de onun özel korona kuralları nedeniyle güvenli biçimde bir saat telefonda fikir alışverişi yaptım' diye konuştu.

Putin'le bir saat boyunca görüştüğünü dile getiren Zarif, 'Bu telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Nükleer Anlaşma ile ilgili özel mesajı ve bazı ikili meseleleri değerlendirdik. Yararlı bir konuşmaydı ve inşallah hayırlı sonuçlara vesile olur' değerlendirmesini yaptı.

Lavrov'la istişarelerine değinen Zarif, 'Lavrov'la da ikili ve bölgesel konuları masaya yatırdık. Toplamda Ruslarla 4 buçuk saat sıkı bir görüşme yaptık' fadesini kullandı.

İran ve Rusya arasında eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde imzalanan bir anlaşma olduğunu kaydeden Zarif, 'Bu 10 yıllık anlaşma, iki defa 5 yıl daha uzatılmış ve Mart 2021'de 20 yılını dolduracak. Bu sözleşme, bizim Rusya ile başka türlü bir ilişkimizin olduğunu döneme aittir. Putin'le bu anlaşmayı gözden geçirme konusunda mutabık kaldık. Zamanı gelince karşı çıkılmaması durumunda anlaşma uzatılacak, ancak bizce uzun veadeli stratejik kapsamlı bir iş birliği anlaşmasının yapılması daha iyidir. Bu anlaşmayı onaylanması için parlamentoya götüreceğiz' diye ekledi.

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