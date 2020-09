Lavrov, Rusya'nın Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı

Sergei Lavrov bu açıklamayı Salı günü Rus televizyon kanalında yayınlanan Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (Magimo) profesörleri ve öğrencilerine yaptığı konuşmada dile getirdi.

Lavrov, ’Doğrudan görüşmelerin önünü açmak için her iki tarafla müzakere etmeye hazırız, ancak sadece her ikisi de ilgilenmelidir. Anlaşmazlıkları ve sorunları doğrudan dile getirmenin ve anında yanıt almanın her şeyden daha iyi olduğuna inanıyoruz’ diye belirtti.

Lavrov, Nükleer Anlaşma'dan çekildiği için ABD'yi bir kez daha eleştirerek, ’Amerikalılar Nükleer Anlaşma'dan çekilmekle kalmadı, diğer ülkelerin de İran'la ticaret yapmasını yasakladı’ifadesini kullandı.

Lavrov,’Bazı ABD müttefikleri bu ülkeden 10 yıl önce dünyanın hiç kimsenin aklına bile gelmediği bir durum olan İran'la ticaret yasaklarından muaf tutulmasını hakaretle istedi’ dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden uygulamaya yönelik son çabalarına atıfta bulunarak’Bu arada ABD, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yaptırımları yeniden başlatmayı amaçlayan nükleer anlaşmasındaki yasal mekanizmayı Tahran'a karşı kullanmak istiyor’diye belirtti.

Lavrov,’ABD bugün böyle bir hakka sahip değil, çünkü Washington zaten Bu nükleer anlaşmadan ayrıldı ve bu anlaşmadan çekilerek bu alandaki tüm haklarından fiilen vazgeçti’diye ekledi.

