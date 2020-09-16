Dışişleri Bakanı Zarif: Uyanma zamanı gelmiştir

Twitter hesabından paylaşım yapan Zarif, 'Her zaman yalan konuşan yalancı, yalan bir uyarı ortaya atarak, Donald Trump'ı IŞİD'in bir numaralı düşmanına suikast düzenlemesi için kandırdı' ifadesini kullandı.

Zarif, paylaşımının devamında, 'O şimdi de yeni bir yalan uyarı dile getirerek, Trump'ı bütün batakların en büyüğüne çekmeyi ve kandırmayı amaçlıyor. Politici'nun kaynağı: ABD yetkilileri. Trump'ın kaynağı: medya raporları. Uyanmanın zamanı gelmiştir' diye ekledi.

ABD merkezli Politici dergisi, ABD yönetimine yakın istihbaratçı ve yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD tarafından düzenlenen suikastta şehit düşen General Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi'na suikast düzenlemeyi hedeflediğini iddia etmişti.

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