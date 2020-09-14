Hatibzade: ABD her zaman çabuk inanan gazetecileri kullanmıştır

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bunu yazdı.

Hatibzade mesajında, bu odakların ABD eski Başkanı George Bush döneminde bu gazetecileri 7 trilyon dolarlık Irak savaşını halka satmak için kullandıklarını ve bugün de aynı şeyi yapmak istediklerini ve Politico dergisini yalanlarını yaymak için kullandıklarını söyledi.

Hatibzade, ABD medyasının politikacılar tarafından kullanılmaması için uyanık olması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli Politico derigisnde yer alan ve temelsiz iddiaları yansıtan rapora işaret eden Hatipzade, 'Amerikalıları uluslararası arenada anti İran ortam oluşturmak adına içi boş yöntemlerden uzak durmayı tavsiye ediyoruz' dedi.

Politico dergisi, ABD yönetimine yakın yetkili ve istihbaray raporlarına dayanarak, İran'ın General Kasım Süleymani'nin intikamını alma çabalarını sürdürdüğü iddialarında bulunmuştu.

Politico, Tahran'ın General Süleymani'nin intikamını almak amacıyla ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi'ni terör etmeyi hedeflediğini iddia etti.

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2012