İran, Trump'ın tehditlerini protesto etti

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Taht-ı Revançi Salı günü yazdığı mesajda, Trump'ın tehdidinin, tehdit veya güç kullanımını açıkça yasaklayan 2. Madde de dahil olmak üzere BM Şartı'nın ilkelerini ihlal ettiğini yazdı.

Mecit Taht-ı Revançi, Ayrıca, İran'a yönelik geçmiş ABD tehditlerine ve general Süleymani'nin bu ülke tarafından terör edildiğine de değinerek, Güvenlik Konseyi'ni ABD'yi tehditlerine, diğer yasadışı faaliyetlerine ve sorumsuz politikalarına son vermeye zorlamaya çağırdı.

ABD Başkanı Twitter sayfasında, Politico web sitesinin İran'ın ABD'nin Güney Afrika büyükelçisine suikast düzenlemeyi planladığı ve bu temelsiz iddia hakkında retorik yaptığı iddiasına atıfta bulundu; İranlı ve hatta Güney Afrikalı yetkililer tarafından hızla reddedilen Kanıtlanmamış bir iddiadır’yazdı.

Trump, Bu tür suçlamalarda bulunarak Amerika Birleşik Devletleri içindeki gerilimden kurtulabileceğini düşünen Twitter'da ABD medyasında çıkan haberlere göre İran'ın general Süleymani'nin intikamını almak için Amerika'ya bir suikast veya başka bir saldırı planlıyor olabileceğini iddia etti.

Trump, nefret dolu "terör" sözcüğünü öyle şartlarda İran’a yönelik kullanmasına rağmen, bizzat General Süleymani'nin suikast emrini vermişti.

İran füzelerinin uğultusuyla Aynül-Esad üssü kabusunu çok iyi hatırlayan Trump, İran'a misilleme korkusundan da kaynaklanabilecek bugünkü tweet'inde, İran'ın ABD'ye yönelik herhangi bir biçimde herhangi bir saldırısının bin kez cevaplanacağını yazdı.