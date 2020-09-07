İranlı mucitlerin projesi, Dünya İnovasyon Meydan Okuması'nda en iyiler arasında yer aldı

MIT Teknoloji Üniversitesi'nin SOLVE MIT isimli inovasyon grubu, ABD'de en üst inovasyon rekabet düzeyinde MIT Dünya İnovasyon Meydan Okuması'nı başlatarak en iyi ve yeni inovasyonlara kucak açıyor.

Bu meydan okumada inovasyonlar, hakemlerin oyunu kazandıktan sonra MIT inovasyon sistesine yükleniyor ve 20 projeden en iyi üçü nakit ödül alıyor.

2019 yılında 100 ülkeden 2 bin inovasyın planının kabul edildiği bu meydan okumada İranlı mucitlerin oluşturduğu proje, en başarılı projeler arasında kendine yer buldu.

Emir Abbas Muhammedi Kuşki, Mobina Kızı, Zehra Kadavi, Muhammer Ariyen Ekberi ve Ariyana Nuri'den oluşan grubun hazırladığı korona ile ilgili proje, MIT Üniversitesi sitesinde yer aldı.

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