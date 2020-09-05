Yılın ilk beş ayında binek araç üretiminde yüzde 20'lik artış

İran'ın önde gelen iki otomotiv fabrikasından biri olan İran Hodro, bu yılın ilk beş ayında İran otomotiv piyasasındaki payını yüzde 7 artırarak toplam otomotiv piyasasının yüzde 54'üne sahip oldu.

İran Hordo Otomotiv Şirketi, bu dönemde 188 bin 223 binek araç üretirken, ticari ve ağır araç sektöründe de geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 171 ve yüzde 10.5 artış yakaladı.

İran Hodro bu dönemde toplam araç üretimini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artırarak 192 bine ulaştı.

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