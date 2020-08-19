İran yüzde 92'lik yerlilik payla otomobil üretti

İran Hodro Genel Müdürü Ferşad Mukimi geçen ay otomobilin tabıtım töreninde yaptığı açıklamada, otomotiv parça üretimi yapan 139 firmanın bu arabanın parçalarını yerlileştirme sorumluluğunu üstlendiğini kaydetti.

Büyük olasılıkla K132 marka adını taşıyacak bu otomobilde 85 bölümlük standartların uygulanması, parçaların en çok kendi kendine yeterlilik pranı ile üretilmesi ve öviz tasarrufu sağlanması ile çevre uyumlu olması, parça üretiminde uygulanan işlemler arasında yer aldı.

848 parçası 139 parça üretim fabrikası tarafından üretilen bu arabada 98 parça yan sistemler, 317 parça iç ve dış süslemeler ve 37 parça mekanizmalar bölümünde yapıldı. Ayrıca 14'ü yerli olmak üzere 51 parça elektrikal kısmında üretilirken, 24'ü yerli olmak üzere 55 parça şase kısmında üretildi.

115 beygir gücü olan K132 projesi euro-5 emisyon standartlarına uyumludur. projenin yapımı ile 246 milyon avro döviz tasarrufu sağlanmıştır.

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