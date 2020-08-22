İran havalimanları yolcu kabul ve gönderiminde Ortadoğu'da üçüncü sırada

ENAC merkezinin dünyanın 185 ülkesinde 2690 havalimanına ilişkin derlediği bilgilere göre, 55 Ortadoğu bölgesindeki ülkede 307 havalimanına ilişkin bilgiler değerlendirildi.

İran en çok yolcu alım ve gönderimi sıralamasında 50 ülke arasında 34. sırada yer alırken, 2019 yılında ülke havalimanları 51 milyon 847 bin kişiyi ağırladı.

İran havalimanları iniş ve kalkış açısından 419 bin 520 uçuşla en çok iniş ve kalkışın yapıldığı 50 ülke arasında 40'inci olurken, 518 bin 606 ton yük ve posta ile bu alanda 31'inciliğe yerleşti.

Öte yandan İran havalimanları Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en çok yolcu alım ve gönderimi yapan 15 ülke arasında BAE ve Suudi Arabistan'dan sonra üçüncü oldu.

İran'ın Mehraba, İmam Humeyni, Meşhed, Kiş, Şiraz ve Ahvaz havalimanları Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki yolcu alım sıralamasında en iyi 50 havalimanı arasında kendine yer buldu.

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