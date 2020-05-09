Türk yatırımcıdan Hemedan'da büyük bir turizm projesine yatırım

İRNA'ya konuşan Haciyan, 'Hemedan Belediyesi ile Ebtaş ve Makatlı Şirketi arasında imzalanan yatırım anlaşması sonucu ilimizde istihdam ve turzim sektöründe büyük canlanmaya tanık olmayı umuyoruz' dedi.

Bin milyar Tümen (yaklaşık 70 milyon dolar) üzerinde değeri olan bu yatırımın Hemedan Rubat yolu üzerinde Hemedan Havalimanı ve İslami Azad Üniversite'ne yakın bir bölgede yapılacağına değinen Haciyan, Türk yatırımcı tarafından bahçe villanın kurulması amacıyla yapılan bu yatırımın yapıldığı alanın 103 hektar büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Hemedan Belediyesi'nin bu değerli yatırımın yapılmasına yönelik gerekli izinlerin ve alanın verilmesi konusunda iş birliği yaptığının altını çizen Haciyan, 'Hemedan Belediye Başkanı'nın yaklaşımı başta turizm sektörü olmak üzere büyük ve etkin projeler için yatırımcı çekme yönündedir. Makatlı Şirketi Genel Müdürü Soner Telli de yatırım için yasal süreçlerin hızlandırılmasına ilgi duyduğunu dile getirmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Hemedan'da bu projenin gerçekleşmesi için bütün yerel yetkililerin destek sunduğuna dikkati çelen Haciyan, Hemedan Belediyesi'nin bu ilde istihdam ve turizmi canlandıracak bütün proje ve planlara sıcak baktığını sözlerine ekledi.