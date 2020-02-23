23 Şub 2020 20:27
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İranlıların Türkiye'ye seyahat yapmaları için sağlık belgesi zorunluluğu getirildi

İranlıların Türkiye'ye seyahat yapmaları için sağlık belgesi zorunluluğu getirildi

Tahran, İRNA- İmam Humeyni Havalimanı Şirketi İletişim, Enformasyon ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Müdürü Ali Kaşani Haydari, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda Türkiye'nin farklı şehirlerine giden yolcular için sağlık belgesinin verilmesi için çalışma başlattıklarını duyurdu.

İmam Humeyni Uluslararası Havalımanı şehir şirketinin pazar günü yayınlandığı rapora göre, Ali Kaşanıhaydari Korona virüsü hastalığıyla mücadele için İran ve Türkiye'nin yaptıkları kordinasyonlara atıfta bulunarak ‚‘bu doğrultuda Türkiye'ye seyahat etmek tıbbi sağlık kartının alınmasıyla mümkün  olacak‘dedi.

Kaşanihaydari, Türkiye'ye seyahat için bir sağlık kartı çıkarmanın geçici bir süreç için uygulanacağını söylerek, 'Türkiye yolcuları, İmam Humeyni Havalimanı Terminali'nde 81 ve 82 numaralı sayaçlara erişim ile 1 numaralı yolcu terminaline varışta ve vücut sıcaklıklarını, koroner semptomları kontrol ettikten ve tıbbi soruları cevapladıktan sonra bir sağlık kartı alabilirler’ifadesini kullandı.

Kaşanihaydari,‘Türk şehirlerine giden yolcular, uçuş kartı almadan önce zikredilen sayaçlara giderek, Tıbbi sağlık kartını alıp ardından bagajlarını vermeye ve uçuş kartını almaya gitsinler‘dedi.

1 No'lu Yolcu Terminali Çıkış Salonunda bulunan Sınır Sağlık İstasyonu ise Saygın yolculara hizmet vermeye hazır olacak.

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