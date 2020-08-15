16 Ağu 2020 02:21
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İran'ın 6 ülkedeki yeni büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi

İran'ın 6 ülkedeki yeni büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi

Tahran, İRNA- İran'ın yeni atanan Bakü, Muskat, Pyong Yang, Saraybosna, Windhoel ve Tiflis büyükelçileri, misyonlarını başlamadan önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni büyükelçilere görevlerinden başarılar dileyen Cumhurbaşkan Ruhani, onlara bulunacakları ülkedeki özel ve kamu sektöründeki yatırımcılara yönelik İran'ın gücünü ve kapasitelerini tanıtma tavsiyesinden bulunurken, diğer ülkelerle çok kapsamlı ilişkilerin gelişmesi için çabalarını artırmalarını beklediklerini kaydetti.

İranlı büyükelçilerin diğer ülkelerdeki özel sektörle ticareti güçlenmesi ve bilimsel ve teknolojik iş birliğinin yükselmesi için çaba sarfetmeleri gerektiğini belirten Ruhani, diğer ülkelerle İran arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenmesi alanında İranlı büyükelçilerin büyük rol oynayabileceğini ifade etti.

İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, Muskat Büyükelçisi Necefi Hoşrudi, Pyong Yang Büyükelçisi İsmailzade, Saraybosna Büyükelçisi Kılıçhan, Windhoel Büyükelçisi Şerifi Sadati ve Tiflis Büyükelçisi Kasımi de bu görüşmede gidecekleri ülke hakkında bilgiler verdikten sonra, İran'la diğer ülkeler arasındaki kapsamlı iş birliğinin gekiştirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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