Yaptırımların İran'daki İtalyan kültürel faaliyetleri üzerinde etkisi olmamıştır

Geçen yıl Temmuz ayından bu yana İtalya'nın Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Perrone, İtalyan Büyükelçiliğinin uzun süredir devam eden Tahran-Roma ilişkilerini her alanda güçlendirmek için yaptığı eylemlerden bahsederek, ’İran'a geldiğimizden beri, iki ülke arasında uzun ve önemli bir dostluğun varlığına dair açıklamamı doğrulayan birçok şey yaptık. Kültürel ilişkiler alanında hem İran halkından hem de kurumlarından genellikle ilgi, motivasyon ve onay alan birçok proje yaptık’ ifadesini kullandı.

'Devlet kurumları, ülkemle işbirliği yapmak konusunda her zaman büyük motivasyon ve ilgi göstermiştir ve bu nedenle sinema, sanat, tiyatro, mimarlık, tasarım ve arkeoloji alanlarında faaliyetler gerçekleştirebildik' diyen Büyükelçi, 'İtalya geçen yıl İran'da çok aktifti. Bu, iki ülkenin ortak kimliğini ve geçmişte nasıl işbirliği yaptıklarını ve bugün de bunu yapmaya devam ettiklerini doğrulamaktadır’ diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesinde medyanın ve gazetecilerin rolünün önemine dikkati çeken Perrone, ’İki ülke arasında kalıcı ilişkilerin kurulmasında medya çok önemli. İtalyan medyası son zamanlarda İran hakkında ve özellikle bu ülke ve olayları hakkında doğru yazılar yazma konusunda ilgilenmeye başladı. İtalyan gazetelerinin İran'la ilgili haberleri giderek gelişiyor, bu alandaki deneyim alışverişi çok önemli ve bu gazeteciler bizzat İran'a gelmeli ve bu ülkenin gerçekliğine dokunmalıdır’ diye ekledi.