Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi, İran'ın korona ve haksız ambargo ile mücadele yaklaşımını övdü

Pazartesi günü Kohgiluye ve Boyer Ahmed Eyaleti ve Avusturya arasındaki ortak işbirliğini gözden geçirmek üzere Yasuc'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Scholz, ’İran bu iki küresel zorluğu planlama ve koordinasyon ile karşılayabilmiş ve ilerleyebilmiştir’ dedi.

Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi, Yasuc ziyaretiyle ilgili olarak, ziyaretin amacının iki tarafın çıkarlarına göre farklı işbirliği alanlarını tanımlamak ve başta ekonomi ve turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliği geliştirmek olduğunu söyledi.

Stefan Scholz, Avusturyalı şirketlerin ve işletmelerin İran ile işbirliği yapma arzusunu dile getirerek, ’Avusturyalı şirketlerin İran ile çeşitli alanlarda işbirliği yapma konusundaki ilgilerinin bariz işaretlerinden biri, 250 Avusturya şirketinin İran ile ilgili Mayıs toplantısına katılımıdır’ dedi.

Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi, Avusturyalı işletmelerin temsilcilerinin, insani yardım heyeti kapsamında Kasım ayında İran'i ziyret edeceklerinni bildirdi.

Büyükelçi , ‘’Her iki ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından bize verilen görev ve İran Cumhurbaşkanı'nın Avusturya ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalar, bizi bu anlaşmaların durumunu takip etmekle mükellef kılmaktadır. ‘’ dedi.

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