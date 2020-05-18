Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi: İranlılarla küstah ve tepeden konuşulmamalı

Hırvatistan'ın Vecerni List gazetesine verdiği röportajda İran hakkınd açıklamalarda bulunan Drago Şatambuk, Tahran'daki diplomatik misyonunun Hırvatistan ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek, Avrupa Birliği dahil barış politikalarını teşvik etmek, desteklemek, karşılık vermek ve birlikte çalışmak olduğunu söyledi.

İran'ın koronavirüs ile mücadelesine değinen Hırvat Büyükelçi, ‘Genel olarak İran, koronavirüs salgını ile iyi mücadele etti. İran'ın iyi doktorları ve güçlü bir sağlık sistemi var’ ifadesini kullandı.

Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi Şatambuk, ’İran, eski tarihi ve uygarlığı olan birçok etnik gruptan oluşan bir ülkedir ve bu, İranlılara barış ve güvenlik duygusu veya başka bir deyişle üstünlük duygusu vermektedir. Bu nedenle asla İranlılarla siyasi görüşmelerde kibirle ve tepeden konuşulmaması gerekiyor’ diyerek, ’İranlılar empati ruhuna değer veriyor. Karşılıklı saygı istiyor ve nezaketi önemsiyorlar. İranlıların sık sık dostça tutumlarından şaşıracaksınız. İran şairlerin, bahçelerin, çiçeklerin ve bülbüllerin, firuze taşların, harika yerlerin ve güzel mimari eserlerin ülkesidir. "İsfahan, Şiraz, Yezd, Tebriz, Kazvin ve diğer şehirler her gezginin ziyaret etmesi gereken inci gibi şehirler’ diye belirtti.

Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi, geçen kış Tahran'da yayınlanan "denizin diğer tarafından Demavand" adlı bir şiir kitabının yazarıdır.