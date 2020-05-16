İran'ın Şam Büyükelçisi: Müslümanların ilk kıblesi satılık değildir

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Nikbe Günü'nün 72. yıldönümü dolayısıyla Şam'ın çevresindeki Cermana Kampı'nda düzenlenen törende konuşan İran'ın Şam Büyükelçisi Türkabadi, 'Dünya Kudüs Günü'nün düzenlenmesinden amaç, müslümanların Kudüs'e ilgilerini artırmak ve onları ilk kıblelerine bağlanmaya yöneltmektir. Ayrıca müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ü uluslararası mezat ve ihalelelerden koruyarak Siyonistlere ve destekçilerine kolay yutulacak lokma bırakmamaktır' diye konuştu.

İranlı Büyükelçi ayrıca İran'ın başından beri Filistin halkının meşru haklarına verdiği destekten dolayı hedefe oturtulduğunu ve ekonomik kuşatmalara maruz bırakıldığının dile getirdi.

İntifada Halk Destek Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Mustafa Miru da bu törende yaptığı açıklamada, Filistin toprağının tamamının Siyonistlerin işgaliden kurtulmaları için çalışmaların artması gerektiğinin altını çizerek, bölgede Siyonist-Amerikan komplolarına karşı birlik içinde hareket edilmesi ve Filistin meselesi ile Dünya Kudüs Günü'nün canlı tutulması için faaliyetlerin zorunlu olduğunu kaydetti.