Musevi: İran- Azerbaycan ticaret hacminin artması mümkündür

Urumiye Cuma İmamı ve Veliyi Fegih’in Temsilcisi Seyyid Mehdi Goreyşi ile görüşen Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ulaşım ve transit şebekesindeki sorunların çözümü için yapılan çabalara değinerek, bu çabalarla Batı Azerbaycan ilinde tarım ürünlerinin Azerbaycan Cumhuriyetine taşınma imkanı olacağını söyledi.

Batı Azerbaycan ilinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile ekonomik, bilimsel ve kültürel ilişkiler kurmak için potansiyellere sahip olduğunu ifade eden Musevi, İran’ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile ticaret ilişkilerinin siyasi ve kültürel ilişkilere nazaran daha az olduğunu söyledi.

Göreyşi de İran ve Azerbaycan Cumhuriyetinin aynı köklere sahip olduklarını ve kültürel ve dini ortaklıklara sahip olduklarını belirterek bu ortaklıkların güçlendirilmesi ve genişlemesi için çabalar harcanması gerektiğini söyledi.

İran’ın Batı Azerbaycan ili Irak, Türkiye ve Nahcivan ile 967 km ortak sınıra sahiptir.

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2012