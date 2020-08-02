İran-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre bu telefon görüşmesinde iki yetkili, korona salıgın koşullarında ortak çabaların önemine değinerek, iki ülke kuruluşlarıınn bu yöndeki deneyimlerini paylaşmasıınn önemli olduğunu ifade etti.

Ayrıca İran ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlık kurallarına uyulması durumunda gelişmesinin önünde herhangi bir sakınca olmadığını vurgulayan iki yetkili, iki ülke ekonomik ilişkilerinin koronaya rağmen güçlendiğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca Kuzey-Güney Koridoru konusu da ele alınarak, bu stratejik ekonomik projenin bir an önce tamamlanması konusunun önemine değinildi.

Vaizi ile Mustafayev arasındaki telefon görüşmesnde ayrıca iki ülkenin ekonomik, sanayi, transit ilişkileri ile ortak üretiminin zorunluluğuna işaret edilerek İranlı ve Azerbaycanlı yetkililerin ilişkilerin artması için düzenli görüşmelerinin öneminin altı çizildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish