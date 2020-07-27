27 Tem 2020 23:01
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News Code: 83887010
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Vaizi: İran-Azerbaycan ilişkileri bölge ülkeleri arasında yapıcı ilişkilere örnektir

Vaizi: İran-Azerbaycan ilişkileri bölge ülkeleri arasında yapıcı ilişkilere örnektir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofis Müdürü Mahmud Vaizi, : İran-Azerbaycan ilişkilerinin bölge ülkeleri arasında yapıcı ilişkilere örnek olduğunu söyledi.

Vaizi, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın dost ve kardeş ülke olarak her zaman Azerbaycan devleti ve milletinin yanında olduğunu ve bu ülke ile ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dış Politika Müşaviri Hikmet Hacıov ile yaptığı telefona işaretle, iki ülke menfaatleri doğrultusunda ilişkilerin gelişmesi için daha fazla çaba harcanmasını istedi.

Vaizi, telefon görüşmesinde bölgedeki gerginliklerin kimsenin yararına olmadığını, İran’ın tüm ülkeler özellikle Azerbaycan’ın gelişmesini istediğini ve gerginliklerin barışçıl yöntemlerle çözülmesi temennisinde bulundu.

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