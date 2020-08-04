Hükümetin işlevsiz olduğu yönündeki telkin, İran halkına karşı yürütülen psikolojik savaşın ana eksenidir

Hükümet Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ruhani, tüm devlet eraknının düşmanların psikolojik savaş, yaptırım ve saptırmalarına karşı dayanışma ve iş birliği içerisinde olmaları gerektiğini kaydederek, 'Büyük İran halkı daima devlet ve ülke yetkililerinin destekçisi olmuş ve kesinlikle ülkemizin muazzam başarı ve gelişmesi, halkın düşmanların komplo ve baskılarına karşı direnişinden kaynaklanmaktadır' diye belirtti.

Çeşitli sektörlerde haftalık olarak ülke genelinde büyük projelerin hayata geçmesinin düşmanların gözüne bir diken gibi battığının altını çizen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Ekonomik savaş başlatanlar ve yaptırım ile saptırma akımı, halkın bu başarı ve gücünden kızgınlar ve devletin başarısız olduğuna yönelik telkinlerinde başarısız olduklarından dolayı, mevcut sorunları kötüye kullanarak, büyük İran halkının gücünü zayıf göstermeye, tarım sektöründeki kendi kendine yeterliliği görmezden gelmeye ve çeşitli alanlarda üretim artışını yok saymaya çalışmaktadırlar' değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, 'İran'da üretim durumunu diğer ülkelerle ve özellikle yüzde 10 ekonomisi küçülen Avrupa ve yüzde 30 küçülen ABD ile kıyasladığımızda, korona salgını döneminde İran ekonomisinin dah dirençli olduğunu görebiliyoruz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish