1 Ağu 2020 05:31
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News Code: 83891807
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Ruhani ve Erdoğan, İran-Türkiye’nin korona ile mücadeledeki işbirliğie vurgu yaptı

Ruhani ve Erdoğan, İran-Türkiye’nin korona ile mücadeledeki işbirliğie vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Türkiye’nin korona ile mücadeledeki işbirliğine vurgu yaptılar.

Ruhani ve Erdoğa gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bu konuyu belirttiler.

Ruhani görüşmede Türkiye devleti ve milletinin Kurban Bayramını kutlayarak, iki  ülkenin özellikle ekonomik ve ticari iyi işbirliğine değinerek, İran iradesinin tüm alanlarda Türkiye ile olan dostane ilişkilerin arttırılması olduğunu söyledi.

Bölgedeki mevcut bazı sorunlara işaret eden Ruhani, tüm bölge ülkelerinin katılımı ve çabası ile bölgede istikrar ve gelişmeye şahit olunması temennisinde bulundu.

Ruhani, Amerika’nın İran aleyhindeki zalimce ambargolarına işaretle, mevcut şartlarda İran ve Türkiye gibi dost ve komşu ülkeleri gelişmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan da İran halkının Kurban Bayramın kutlayarak, bayramın her iki ülke halkı ve tüm Müslümanlar için kutlu olmasını temenni etti.

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2012

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