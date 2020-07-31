Cumhurbaşkanı Ruhani, İran-Irak arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlanmasını istedi

Ruhani, Iran Cumhurbaşkanı Berham Salih ile yaptığı telefon görüşmesinden Irak devleti ve milletinin Kurban Bayramını kutlayarak, bu bayramın dünya Müslümanlarının birlikteliğiدin simgesi olduğunu söyledi.

Ruhani, ‘’ Tarih boyunca iki ülke halkları arasında derin bir bağ var olmuştur ve umarım Korona’nın azalması ile iki ülke halkları e yetkilileri daha çok irtibat sağlamasını temenni ediyorum. ‘’ dedi.

Irak Başbakanının İran ziyaretinin olumlu geçtiğini belirten Ruhani, mevcut anlaşmaların iki ülke yetkililerinin çabaları ile en kısa sürede uygulanması ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi temennisinde bulundu.

İran’ın Irak ile ilişkilerini geliştirmekte azimli olduğunu ifade eden Ruhani, bu yönde Korona ile mücadelede Irak ile tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Salih de İran ile ilişkilerin gelişmesinin ülkesinin dış politikasının değişmez politikası olduğunu belirterek, Irak Başbakanının İran ziyaretinin olumlu geçtiğini belirtti.

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2012