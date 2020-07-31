Ruhani, İslam ülkelerinin Kurban Bayramını kutladı

Ruhani İslam ülkeleri liderlerine gönderdiği tebrik mesajında, İslam ülkeleri liderlerinin ortak irade ve çaba ile İslam dünyasının birlik ve beraberliğini sağlamaları temennisinde bulundu.

Ruhani mesajında, Kurban Bayramının yüze yaratan emri karşısında eğilme ve yüce Allah’ın bereket ve rahmetinin tecellisi olduğunu söyledi.

Diğer taraftan İran Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bageri de İslam ülkeleri Genelkurmaylarına birer mesaj göndererek onların Kurban Bayramlarını kutladı.

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2012