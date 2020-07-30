Galibaf, İslam ülkeleri Meclis Başkanlarının Kurban Bayramını kutladı

Galibaf mesajında Hac ibadetinin her zaman Müslümanların samimiyet ve birlikteliğinin göstergesi olduğunu belirterek, İslam ülkeleri Meclislerinin halktan kaynaklı en önemli kurumlar olarak İslam dünyasının birlik ve beraberliğinde önemli rol oynadıklarını söyledi.

Galibaf, koronavirüsten dolayı bu sene Hac ibadetinin yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, mevcut şartlarda büyük İslam ümmetinin sağlık, birliktelik ve güvenliğinin sağlanması için birlik ve beraberliği konsantre olmanın önemine vurgu yaptı.

Galibaf, Siyonist rejimin dünyadaki korona ile mücadele şartlarını kullanarak, Filistin topraklarını ilhakı için çalıştığını belirterek, bu hassas dönemde Filistin ülküsüne desteğin her zamandan daha çok önem taşıdığını söyledi.

Galibaf mesajında İslami Şura Meclisin İslam ülkeleri arasında işbiriğinin artması için hazır olduğunu belirterek, İslam ülkeleri Meclis Başkanları, Parlamenterleri ve İslam ümmetine esenlikler temenni etti.

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2012