Zarif: İnsanlığın kurtuluşu bencil çıkarlardan vazgeçmeye bağlıdır

Kurban Bayramı için Twitter hesabından açıklamada bulunan Zarif, ‘’ Gelin hepimiz dua edelim, bazılarının bencilce menfaatleri, toplam sıfır ve bencil çıkar için öldürmek istediklerini bencillikleri kurban edelim. ‘’ diye yazdı.

Zarif, Arapça başka bir mesajda bu seneki Kurban Bayramının istisnai durumda kutlandığını belirterek, ‘’Umarın İslami ve insani ilkeler yolundaki birlik, fedakarlık, anlaşmaya geri döneriz. ‘’ diye yazdı.

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2012