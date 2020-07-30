30 Tem 2020 18:43
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News Code: 83891054
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Zarif: İnsanlığın kurtuluşu bencil çıkarlardan vazgeçmeye bağlıdır

Zarif: İnsanlığın kurtuluşu bencil çıkarlardan vazgeçmeye bağlıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İnsanlığın kurtuluşunun bencil çıkarlardan vazgeçmeye bağlı olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı için Twitter hesabından açıklamada bulunan Zarif, ‘’ Gelin hepimiz dua edelim, bazılarının bencilce menfaatleri, toplam sıfır ve bencil çıkar için öldürmek istediklerini bencillikleri kurban edelim. ‘’  diye yazdı.

Zarif, Arapça başka bir mesajda bu seneki Kurban Bayramının istisnai durumda kutlandığını belirterek, ‘’Umarın İslami ve insani ilkeler yolundaki birlik, fedakarlık, anlaşmaya geri döneriz. ‘’ diye yazdı.

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