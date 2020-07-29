Ruhani- Berdimuhammadov, Tahran-Aşkabad ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı

Ruhani, Berdimuhammadov ve Türkmenistan milletinin Kurban Bayramını kutlayarak, Türkmenistan ile ilişkilerin gelişmesinin İran için önemli olduğunu zira iki ülkenin ortak tarih ve kültüre sahip olduklarını ve yüzyıllardan beri de iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduklarını söyledi.

Dünyanın korona ile boğuştuğunu ifade eden Ruhani, İran’ın Türkmenistan ile tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ve mücadelede iki ülke yetkililerinin temaslarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Koronadan dolayı iki ülke ticaret hacminin azaldığını ifade eden Ruhani, gelecek aylarda viirüsün kontrolü ile birlikte ilişkilerin çeşitli alanlarda artmasına şahit olunmasını istedi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı da görüşmede Kurban Bayramının tüm dünya halklarına barış, istikrar ve rahmet getirmesini temenni ederek, iki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda birçok ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

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2012