Ruhani: İran’ın Katar ile ilişkilerini geliştirmek için sınırı yoktur

Katar Emiri Şey Tamim Bin Hamd Al-i Sani ile telefon görüşmesi yapan Ruhani, Katar Emiri ve halkının Kurban Bayramını kutlayarak, bu bayramın tüm Müslümanlara mübarek olmasını söyledi.

İran ve Katar’ın eski komşular olduğunu ifade eden Ruhani, iki ülke ilişkilerinin olumlu olduğunu belirtti ve İran’ın Katar ile ilişkileri geliştirmede bir sınırı olmadığını söyledi.

Ruhani, iki ülke yetkililerinin çabası ile Ortak Ekonomik Komisyon toplantısının düzenlenmesi ve ekonomik ilişkilerde gelişmeye şahit olunması temennisinde bulundu.

Bölgenin mevcut hassas şartlarında iki ülke ilişkilerinin gelişmesine vurgu yapan Ruhani, ‘’ Bölgenin istikrar ve güvenliği sadece bölgesel işbirliği çerçevesinde ulaşılabilir ve işbirliğinin artması ile bölgede daha iyi şartlar sağlayabiliriz. ‘’ dedi.

Katar Emiri de İran ile ilişkilerin gelişmesinin ülkesi için önemli olduğunu belirtti.

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2012