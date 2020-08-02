Düşmanın başlattığı ekonomik savaşta zafere ulaşabiliriz

Devlet Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran'a karşı baskı ve ekonomik yaptırımlarını uyguladıktan 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, düşmanların komplolarını etkisizleştirme konusunda büyük başarılar elde ettik' diye belirtti.

Ülkenin makro ekonomisinde çizilen yol haritasına değinen Ruhani, 'Düşmanın bu topraklara karşı başlattığı ekonomik savaştaki asıl hedefleri, ülke yönetiminin ve eylemlerinin düzenini kaybetmesidir. Bu doğrultuda ülke ortamının geleceği ile ilgili olumsuz ve belirsiz bir harita çizmek de düşmanların hedeflerindendir. Biz ise mantıklı kararlar ve ulusal birlik ile varlıklarımıza dayanarak düşmanların komplolarını bertaraf etmeliyiz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Düşmanlar korona salgını sonrası ve insanlık ışı yaptırımlarından kaynaklanan kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin şiddetli ve kontrol edilemeyen sarsıntılar ve tehlikelerle karşılaşmasını bekliyordu' diye ekledi.

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