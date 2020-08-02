2 Ağu 2020 13:30
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Cumhurbaşkanı Ruhani:

Düşmanın başlattığı ekonomik savaşta zafere ulaşabiliriz

Düşmanın başlattığı ekonomik savaşta zafere ulaşabiliriz

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Ülkenin ekonomik gerçekleri, ekonomik olanak ve kapasitelerden yararlanmak, tüm devlet erkanı arasında koordinasyonun sağlanması, yönetimde birlik ve koordine programların uygulanması ile yurt dışındaki düşmanların maksimum baskından kaynaklanan eşi görüşmemiş sıkıntı ve ekonomik savaşta zafe elde edebiliriz' dedi.

Devlet Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran'a karşı baskı ve ekonomik yaptırımlarını uyguladıktan 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, düşmanların komplolarını etkisizleştirme konusunda büyük başarılar elde ettik' diye belirtti.

Ülkenin makro ekonomisinde çizilen yol haritasına değinen Ruhani, 'Düşmanın bu topraklara karşı başlattığı ekonomik savaştaki asıl hedefleri, ülke yönetiminin ve eylemlerinin düzenini kaybetmesidir. Bu doğrultuda ülke ortamının geleceği ile ilgili olumsuz ve belirsiz bir harita çizmek de düşmanların hedeflerindendir. Biz ise mantıklı kararlar ve ulusal birlik ile varlıklarımıza dayanarak düşmanların komplolarını bertaraf etmeliyiz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Düşmanlar korona salgını sonrası ve insanlık ışı yaptırımlarından kaynaklanan kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin şiddetli ve kontrol edilemeyen sarsıntılar ve tehlikelerle karşılaşmasını bekliyordu' diye ekledi.

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