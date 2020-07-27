Ruhani: İran’ın petrokimya ve çelik ürünleri uluslararası düzeyde rekabet edebilir

Ülkedeki petrokimya ve çelik üreticileri toplantısında konuşan Ruhani, ülke gereksinimlerinin temini için çabaya, istihdamın artmasına, ihracata ve yeni pazarlar elde etme ve bölge ile dünya düzeyinde üretim hedeflerine vurgu yaptı.

Çelik ve petrokimya sanayinin dünyanın ileri düzey sanayinde olduğunu ifade eden Ruhani, İran ürünlerinin kalite olarak dünya düzeyde rekabet etme imkanı olduğunu söyledi.

Çelik sanayi üretiminde İran’ın üretiminin son 7 yıla yaklaşık iki katına arttığını ifade eden Ruhani, ayni dönem içinde petrokimya üretim miktarının da iki misli arttığını söyledi.

Kendi Cumhurbaşkanlığını döneminde son 7 yılda benzin üretiminin de 50 milyon litreden 110 milyon litreye ulaştığını hatırlatan Ruhani, İran’ın benzin üretiminde kendine yeter konumda olduğunu söyledi.

Ruhani bu dönem içinde tarım ürünlerinin üretiminin 97 milyon tondan 130 milyon tona arttığını ve yüzde 33 artış yaşandığını belirterek, bu süre zarfında İran’ın buğday üretiminde de kendine yeter konuma geldiğini söyledi.

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2012