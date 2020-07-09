Ruhani: Son 7 yılda ülkede çelik üretim kapasitesi iki misline çıkmıştır

Sistan Beluçistan, İsfahan vve Fars illerinde video konferans yöntemiyle bazı milli ve sanayi projelerinin açılışını gerçekleştiren Ruhani, son 7 yılda çelik üretim zincirinde kapasitenin iki misli arttığını söyledi.

Bu başarının özel ve devlet sektörleri ve İranlı uzmanlar tarafından gerçekleştiğini ifade eden Ruhani, tekstil alanında son 7 yılda kapasitenin iki misli arttığını belirtti.

Korona ve ambargolara rağmen bazı önemli ürünlerin üretiminin son 3 ayda arttığını ifade eden Ruhani, örneğin petrokimya alnında son 3 ayda üretim miktarı yüzde 7 arttı, binek otomobilde 8.5, lastik üretiminde yüzde 31, Külçe Alüminyum üretiminde yüzde 32, çimento üretiminde yüzde 10.5 artış olduğunu söyledi.

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2012