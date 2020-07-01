Cumhurbalkanı Ruhani: BM'nin dünkü toplantısı, ABD için yeni bir yenilgiydi

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, 1988 yılında İran havayollarına ait yolcu uçağının ABD tarafından düşürüldüğünün yıldönümü olduğuna işaret ederek, '1 Temmuz günü Airbus yolcu uçağımız, ABD füzeleri ile vuruldu. Bu ülke tarihinde yaşanan büyük bir, cinayetti. Amerikalılar bu olayla ilgi özür dilemedikleri ve cinayetin failini mahkum etmedikleri gibi, failine madalya bile taktı' diye konuştu.

Aynı şekilde ABD tarafından bugün de olaylar yaşandığını ve BM Güvenlik Konseyi'nin dünkü toplantısının ABD'nin dünyaya karşı yenilgiye uğradığının cilvesi olduğunu kaydeden Ruhani, 'Geçen 3 buçuk yılda yeni Beyaz Saray yönetimi döneminde İran'a karşı kural tanımazlık, yasa dışı kararlar ve insan haklarına karşı yapılan eylemlere tanıklık ettik. ABD'lilerin kendi hesaplamalarında ekonomik açıdan kazanım elde ettiklerini ve İran halkını baskı altına aldıklarını söylemesi mümkün, ancak hukuki, siyasi ve ahlaki yönden defalarca yenildiler ve dünkü toplantı da onlar için yeni bir bozgundu' değerlendirmesini yaptıu.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasını şöyle sürdürü:

'Amerikalılar son haftalarda iki büyük siyasi yenilgi ile karşılaştı: Birisi İran'a karşı hazırladığı taslağa BM Güvenlik Konseyi üyelerinin karşı çıkması. Onlar BMGK'da ve dünya kamuoyu nezdinde istediklerine ulaşamadı. İkincisi ise Nükleer Anlaşma'yı ortadan kaldırmaya çalışmalarıdır. BM Güvenlik Konseyi toplantısında kendileri dışında diğer 14 üye Nükleer Anlaşma ve BMGK 2231 sayılı karara destek verdi.

Nükleer Anlaşma bütün taraflarca yerine getirilmelidir. Bu anlaşmaya üre tarafların kendi taahhütlerini uygulamaları durumunda biz de büsbütün taahhütlerimizi ifaya başlayacağız.'