İran ambargoların zirvesinde petrokimya üretim kapasitesini 4 milyon ton artıracak

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Muhammedi, 'Ülkenin 2. Petrokimya Sıçrama Planı çerçevesinde 2021 yılında tamamlanması planlanan 27 proje tanımlanmıştır. Bu plan kapsamında yıl sonuna kadar 17 projenin hayata geçmesiyle halihazırda 66 milyon ton olan petrokimya kapasitesinin 90 milyona çıkması öngörülmektedir. Bu sayı gelecek yılın sonuna kadar 100 milyon tona yükselerek 25 milyar dolarlık gelir elde edeceğiz' diye belirtti.

Kave Petrokimya Projesi'nin hayara geçeceğine işaret eden Muhammedi, '950 milyon dolar değerindeki bu proje, özel sektör tarafından uygulanarak İran metanol üretim kapasitesine 2.3 milyon ton ilave edecek' diye konuştu.

Petrokimya sektöründe mühendislikten yapıma ve ekipmanın sağlanmasına kadar tüm yatırımların ülke içinde yapıldığına dikkati çeken Muhammedi, 'Bu projenin ülkemize yıllık 400 milyon dolar gelir sağlaması öngörülmektedir. Bir sonraki plan, Ortadoğu Pars Petrokimya Şirketidir. 600 milyon dolar yatırımla Asaluye'de açılacak bu proje, 6 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılacağı törenle açılışı yapılacak' değerlendirmesinde bulundu.

Muhammedi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu yatırımın da yarısı ülke içinde yapılmış ve projeden elde edilen gelirin yıllık 300 milyon dolar civarında olması hedeflenmektedir. En son proje de Luristan Petrokimya Katalist Ürem Birimidir. 20 milyon dolar yatırımla açılacak bu tesisin faaliyete geçmesiyle 60 kişiye doğrudan istihdam ve 30 milyon dolar gelir sağlanması beklenmektedir. Bu tesisin mühendisliği ve monte binası tamamen İran yapımıdır ve sadece teçhizat konusunda yüzde 30'u yurt dışı kaynaklıdır.'

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