İran'ın Avrasya Birliği ile ticaretinde %14 artış

İran Ticaret Geliştirme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, İran ile Avrasya Birliği arasında tercihli ticaret anlaşmasının imzalandığı 27 Ekim 2019'dan 19 Haziran 2019 tarihine kadar İran'ın Avrasya Birliği'ne toplam ihracatının 681 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yılın aynı dönemine göre ikili ticaret hacminin %17 büyüdüğünü, öte yandan bu birlikten toplam ithalatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artışla 1 milyar 736 milyon dolara çıktığını açıkladı.

İran ile Avrasya Birliği arasında gerçekleşen toplam ticaret, geçen yılın aynı dönemine göre %14 artışla 2 milyar 417 milyon dolara ulaştı. Ticaretteki bu büyüme, koronavirüs salgını ve ulusararası ticaretteki düşüşe rağmen, Avrasya Birliği ile yapılan ticaretin istikrarlı olduğunu ve bu birlik ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişebileceğini gözler önüne sermektedir.

Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan şu anda Avrasya Birliği'nin beş üyesidir. Ancak birlik 40'tan fazla ülke ve uluslararası örgütle birlik içinde çalışmaya hazır olduğunu açıklamıştır.

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