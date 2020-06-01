İran'ın Avrasya Birliği ile olan ticaret hacmi 2.1 milyar dolara ulaştı

İran'ın bu birliğe yapıtığı ihracatının %53'ten fazlasının Rusya Federasyonu, %23'ünün Ermenistan, %16'sının Kazakistan ve %1.5'ten daha azının Kırgızistan'a yapıldığını dikkaeti çeken Latifi, İran'ın ayrıca yüzde 78,5'in üzerinde Rusya, yüzde 18'in üzerinde Kazakistan, yüzde 2 ile Beyaz Rusya ve yüzde 1'den az ile Ermenistan ve Kırgızistan'dan en büyük ithalatı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Latifi, İran'ın Avrasya'ya ihracatı hakkında, ’İran'ın Avrasya'ya en çok ihraç ettiği ilk 20 ürün arasında taze elmalar yüzde 14,5, taze ve kuru antepfıstığı yüzde 11,9, doğalgaz yüzde 8,1, taze kivi yüzde 7,2 ve kuru hamsi yüzde 3 oldu’ dedi.

Latifi, Avrasya'ya İran'ın ihracatı hakkında’İran'ın Avrasya'ya en çok ihraç ettiği ilk 20 ürün arasında taze elmalar yüzde 14,5, taze ve kuru antepfıstığı yüzde 11,9, doğal gaz yüzde 8,1, taze kivi yüzde 7,2 ve kuru hamsi yüzde 3 oldu’dedi.

Latifi,Ayrıca Avrasya Birliği'ne üye ülkelerden yapılan ithalatı ile ilgili, ’Bu birlikten ithal edilen ana mallar arasında temel mallar ve hayvancılık girdileri yer almaktadır, Avrasya'dan ithal edilen ilk 20 maddeden, yüzde 27 ile arpa, yüzde 24 ile buğday, yüzde 17.5 ile mısır, yüzde 11'den fazla ile ayçiçek yağı ve yüzde 3.5 ile kuzu eti Avrasya'dan en fazla ithal edilenler arasındadır’ ifadesini kullandı.

Latifi ayrıca 'Tercihli tarifelere sahip ithal mallar söz konusu olduğunda Arpa, yaklaşık% 42 ile tohumlar hariç,% 28 ile hayvancılık mısır, yaklaşık% 18 ile ayçiçeği tohumu yağı ve% 4.7 ile koyun eti, tercihli tarifelerle en ithal ürünlerdir’ diye ekledi.