Bütün Avrasya ve Asya güçleri ile dengeli ilişkilerimizi koruyup sürdürmeye kararlıyız

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Musevi, 'İrn eskiden beri bütün Avrasya ve Doğu ve Güney Asya güçleri ile dengeli ve dostça ilişkileri sürdürme politikasını takip etmektedir. Çin ve Rusya ile uzun vadeli iş birliğine yönelik potansitel anlaşmalar ve Hindistan ile Çabahar'da iş birliğimizi sürdürmemiz, bu politikayı doğrular niteliktedir. Bu politikayı devam ettirmeye kararlıyız' ifadesini kullandı.

Son haftalarda İran Bakanlar Kurulu, Çin ile 25 yıllık kapsamlı iş birliği planı ile ilgili yol haritasını onayladı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Rusya ziyaretinde, bu ülke ile 20 yıllık anlaşmanın güncelleneceğini açıklamıştı.

Öte yandan ülkemiz, Hindistan ile Çabahar Limanı ve Hindistan-Avrupa güzergahı üzerinde İran transit kapasitesini kullanımı konusunda iş birliğini sürdürmektedir. Bu doğrultuda İran, Hindistan ve Afganistan, Çabahar Anlaşması'nı imzalamışlardır.

Bununla birlikte 2016 yılında İran'ın Avrasya Birliği'ne serbest ticari bölge kurulması ile ilgili sunduğu teklif, bu birlik tarafından onaylandıktan sonra taraflar arasında 862 kalem emtia konusunda minimum gümrük vergisi le ticaret yapılması kararlaştırıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish