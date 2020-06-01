İranlı yazar Avrasya Edebiyat Ödülü altın madalyasını kazandı

Avrasya Edebiyat Festivali'nin kapanış töreni Eylül 2019'de Moskova'da düzenlendi. 11. Gülistan kitabını çeviren Rus yayıncı, Behnaz Zarrabizade adına ödülü aldı. Mehr Suresi Yayınları, Rusya'dan Avrasya Nişanı'nı aldıktan sonra dün yapılan törenle bu değerli ödülü yazara takdim etti.

Törende İslam Devrimi Sanat Merkezi Başkan Yardımcısı Abdülhamid Karadaği, 'Hemedan ili, ülkenin önde gelen yetenekli yazarlarının varlığı ile Direniş literatürünün beşiğidir. İslam İnkılabı Rehberi de bu ildeki çeşitli kitap başlıklarına dikkat ederek övgüde bulunmuştur' dedi.

Mehr Suresi Yayınları'nın direniş ve İslam Devrimi literatürüne özen gösterdiğine dikkati çeken Karadaği, ’Şimdiye kadar, İslam Devrimi ve Kutsal Savunma alanında 700 unvan, Mehr Suresi Yayınevi tarafından yayınlandı. Direniş ve Kutsal Savunma eserlerinin çevirisi Rusça, Arapça ve İngilizce de dahil olmak üzere farklı dillerde yapıldı’ diye konuştu.

‘2019'da İslam İnkılabı Rehberi tarafından övgüyle karşılanan Şehit Ali Çitsaziyan'ın eşi Zehra Penahireva'nın anılarını içeren 11. Gülistan kitabının Rusça çevirisi, Avrasya Edebiyat Festivali'nde belgesel kategorisinde altın madalya kazandı' diyen Karadaği, yazarın Moskova'da ödülü alması için bulunmaması nedeniyle, bu değerli ödülün Hemedan ilinin yazarları ve kültür yöneticilerinin katılımıyla yazara verildiğini söyledi.

Bu yılki kitap fuarının korona salgını nedeniyle ülkede yapılmayacağını belirten Karadaği, ‘Ülke çapında yeni kitap okumak ve satın almakla ilgilenen herkese özel ayrıcalıklarla eşit bir fırsat sağlayacak olan kitap fuarının sanal turu hazırlandı’ diye belirtti.

Bu törende 11. Gülistan kitabının yazarı ve Avrasya Edebiyat Ödülü'nün sahibi Behnaz Zarrabizade, ‘Sanat yaratıldığında, dünyadaki tüm insanlara aittir ve bugün edebiyatımız sınırları zorluyor ve küreselleşmeye doğru ilerliyor’ dedi.

Zarrabizade ayrıca İslam Devrimi Sanat Merkezi Mehr Suresi Yayınları'nın Avrasya Altın Madalyası kazanma çabalarını önemli ve etkili olarak değerlendirdi.